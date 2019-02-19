Без строку давності

Відповідно до пункту 2 першої частини статті 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами та доповненнями) документальні та камеральні перевірки з єдиного внеску проводяться в порядку, встановленому Податковим кодексом України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з вимогами Податкового кодексу України функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів. Порядок проведення камеральних перевірок визначено статтею 76 Кодексу. Із урахуванням її вимог камеральній перевірці суцільним порядком підлягає вся звітність з єдиного внеску. Згода платника та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкові. Звітність, подана платниками єдиного внеску, проходить арифметичний та логічний контроль.

Камеральна перевірка даних, заявлених у звітності, проводиться протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку її подання. А в разі отримання звітності після граничного строку подання — протягом тридцяти календарних днів з дати фактичного подання.

Згідно ж із шістнадцятою частиною статті 25 згаданого Закону строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. Тобто камеральна перевірка дотримання законодавства з питань подання звітності та сплати єдиного внеску призначається без дотримання строків давності. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог статті 86 Кодексу.

А, згідно з пунктом 86.2 статті 86 Кодексу, в разі встановлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами органу, які її проводили. І після реєстрації в контролюючому органі вручається або надсилається платнику для підписання протягом трьох робочих днів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області