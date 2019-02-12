Чим українці прославились у світі

«ТРЕТИНУ ІСТОРІЙ, ЯКІ ПРОЧИТАВ У ЦІЙ КНИЖЦІ, Я ЗНАВ, ІНША ТРЕТИНА МЕНЕ ЗДИВУВАЛА, А ВІД РЕШТИ ПРОСТО ЗРИВАЛО ГОЛОВУ. ЦЕ КНИЖКА, ЩО МОТИВУЄ. ВОНА ПОКАЗУЄ УСПІШНІСТЬ, КРУТІСТЬ, ВИНАХІДЛИВІСТЬ УКРАЇНЦІВ», — ЕМОЦІЙНО РОЗПОВІДАЄ ЮРІЙ МАТЕВОЩУК ПРО «#НАШІ НА КАРТІ СВІТУ» УЛЯНИ СКИЦЬКОЇ.
Він веде презентацію цієї новинки у тернопільській книгарні «Є». У книжці зібрані істор ії про 80 надзвичайних українц ів за походженням чи місцем народження. Серед героїв – як наші сучасники, так і ті, котрі жили на початку XX століття. Вийшла книжка у «Видавництві Старого Лева». «#НАШІ на карт і світу» почались як телепроект Уляни Скицької. Близько чотирьох років тому їй запропонували створити серію передач про відомих українців. Проект мав тривати кілька місяців, тому пані Уляна вирішила обрати для нього найяскравіші постаті. Одразу вирішила, що не розповідатиме про Шевченка, Руслану та Кличка, бо їхні історії на поверхні.
— Перша історія, яка мене вразила — це історія відомого на весь світ сумоїста Тайхо Кокі, Івана Боришка. Потім дізналася про винахідника вакцини від бубонної чуми та холери Володимира Хавкіна. Мене вразив Антон Омельченко, котрий був учасником британської експедиції Роберта Скотта. Я зрозуміла, що полюватиму саме за такими історіями. І чим менше про них знають, тим гучніше я про них розповідатиму.
Уляна Скицька не тільки розшукала видатних українців, а й відшукала в їхній біографії те, що виходить за рамки традиційних розповідей. Приміром, спершу вагалась, чи писати про Іллю Мечникова, адже про нього знають навіть школярі, а потім натрапила на те, що її здивувало. Виявилось, це завдяки йому всі ми «сидимо» на йогуртах — Ілля Мечников перший дослідив лактобактерії, шукаючи засіб, аби продовжити людське життя.
Є в книжці й шість вихідців із Тернопільщини. — Четверо з них — дуже відомі особистості. Я думала, можливо, й не варто про них писати, але потім вирішила — ні. Соломія Крушельницька, Іван Марчук, Іван Пулюй…
Я зрозуміла, що не можу не написати про людей, про яких знає весь світ. Але вирішила знайти до цих постатей свій підхід. Для мене Іван Марчук — не про пльонтанізм, а про віру в те, що ти робиш. Його перша помпезна виставка відбулась, коли йому було вже п’ятдесят чотири роки. Це ж скільки треба мати терпіння та впевненості, аби продовжувати працювати попри все! І ось тепер він нарешті дочекався визнання своєї праці.
Соломія Крушельницька мені не про три октави. Вона мені про інше. Про жінку, котра на початку двадцятого століття керує автомобілем, забезпечує родину, має достатньо гонорарів, аби купити рідним будинок у Львов і; жінку, котра не приймає коштовностей від залицяльників і коханц ів, аби не бути їм винною; жінку, котра одружується тоді, коли вона того хоче – у тридцять вісім років і нічого, що «пізно».
Мені ніколи не подобалось, що навколо Івана Пулюя склався ореол невдахи, яким скор и с т а л и с ь . Для мене це вчений європ е й с ь к о г о рівня: він керував кафедрою електрон іки Чеського університету, коли йому було 71 рік, йому запропонували пост міністра освіти Австрійської монархії — він був реалізованою людиною.
Інша неп е р е с і ч н а особистість — т р и ч і м е р Нью-Йорку Ед Коч, чиї батьки з села Устечка Залі- щицького району. Це була людина, яка казала, що думала. Найбільше він ворогував із Трампом, знаним забудовником Нью Йорку, сварились вони публічно. Одного разу Трамп запропонував містов і три мільйони доларів, аби лиш ковзанку назвали його іменем, проте Коч не погодився.
Режисер, керівник акторської студії Лі Страсберг народився в Буданові, емігрував з батьками в Штати. Його називали хрещеним батьком голлівудських актор ів. Мерилін Монро вважала, що саме він найбільше вплинув на неї як акторку, на знак вдячності вона заповіла йому всі особисті речі та щоденники.
Лі Страсберг також відкрив талант Аль Пачіно. Ті, котрі навчались в нього акторської майстерност і, казали, що він змушує повірити в себе. Колись, коли він був уже поважного віку, на дні народженн і підрахували здобутки його учнів — 24 «Оскара» та 108 номінацій на нього — і це було найкраще свідчення його таланту.
Анна ЗОЛОТНЮК.