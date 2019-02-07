Кому необхідний реєстратор розрахункових операцій, а кому — ні

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 296.10 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій не застосовуються окремими платниками єдиного податку.

Мова про платників єдиного податку:

— першої групи;

— другої-четвертої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує одного мільйона гривень. У разі перевищення в календарному році цього обсягу доходу застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області