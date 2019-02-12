Світ духовності

НОВІТНІЙ НЕСТОР-ЛІТОПИСЕЦЬ Про те як руйнували церкву в Тернополі

12.02.201912.02.2019Автор Вільне Життя

Про те як руйнували церкву в Тернополі

Перечитую історико-публіцистичний  збірник, до якого увійшли спогади  емігрантів з Тернополя. В статті  Богдана Остап’юка «Документ ганьби  » читаю про те, як новітні варвари,  московські зайди висадили в повітря монастирську Свято-Успенську  церкву в Тернополі.

Для терноп ільців Успенська церква була тим,  чим для киян Печерська лавра або  для волинян Почаївська лавра.  Богданові Остап’юку вдалося отримати  з Тернополя зшиток, в якому  на 14 сторінках записано докладний  опис руйнування Свято-Успенської  церкви. «Цей новітній Нестор-літописець  — чесний та побожний мешканець  рідного Тернополя. Передаючи  цей зшиток моїй землячці, колишній сусідці в давньому Тернополі,  просив опублікувати це у нашій пресі,  щоб вільний світ знав, яку страшну  кривду заподіяли московські зайди».  І далі Б. Остап’юк цитує докладно за  оригіналом лише ті суттєві місця із  зошита, які безпосередньо стосуються  руйнування святині. Причому залишаючи  правопис і стиль автора.

Сумні дні були для тернополян у  травні 1962 року. Не минуло ще 10  днів з того часу, як почали розбирати  каплицю з написом «Отці І.С.В. Ізбавителя  збудували цю каплицю у 200-  літню річницю основання чина (1732—  1932)». Тим самим трактором, що розвалювали  каплицю 28 травня 1962  року, стягнули баню з дзвіниці. (В 1931  році передав Слуга Божий митрополит  Шептицький Свято-Успенський монастир  оо. Редемптористам). У 1932 році стару  первісну каплицю поширив і збудував  будівничий Андрій Фалендиш.  Автор зшитка звертався до тих,  що руйнували дзвіницю (Фінашин Микола  Павлович, Пацула Ісаак Карпович):  навіщо нищити те, чим навіть  чужинці під час війни милувалися, малювали,  фотографували? Фінашин відповів: «Ето строілі попи, разбірьом,  сдєлаєм здесь двор». Учні з російсько  ї школи, що стоїть біля церкви, цілу  осінь, як виходили на перерву, кидали  каміння у вікна, а всередині церкви  зробили туалет. У неділю, 18 листопада  1962 року, цілу добу бурували  діри і закладали міни. А в 7.30 при  допомозі війська і міліції електрично  підмінували. Людей, які обступили церкву  і плакали, відганяли. «Полєтєла ваша  церква в космос», а старшина сказав:  «Уже дєло сдєлано».  До автора зшитка підійшов начальник  відділу кадрів автоколони  Гусей Сергій Володимирович і сказав:  «Вам церкви не треба, маєте  кіно і ходіть у кіно». По тих грудах  ходили і командували Нерсесов Степан  Абрацим’янович і М’ячик Микола  Захарович. Укінці Б. Остап’юк пише:  «На цьому кінчить наш новітній  Нестор свій опис руйнування СвятоУспенсько  ї церкви, яке почалося 28  травня, а закінчилося 19 листопада  1962 року. Цей документ ганьби,  зокрема, суто московські прізвища  новітніх геростатів нагадуватимуть нам  повсякчасно, хто був і є нашим найбільшим ворогом. Москва руками своїх  опричників, які хмарою сунули на  наші землі, нищила і далі нищить усі  цінні історичні, культурні пам’ятки нашого  народу. А зшиток цей — оригінал з описом руйнування святині в  Тернополі — зберігається в архіві  Патріарха Йосифа Сліпого в Римі».

Зеновія ЮРКЕВИЧ.