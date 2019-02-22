Вірші та пісні Революції гідності

Колектив газети підготував для вас добірку віршів, присвячених темі Майдану, що вийшли з-під пера Лілі Костишин.
А редакційний ансамбль озвучив пісні, звучання яких нам щоразу нагадує про події 2013-2014 років.
Пливе кача по Тисині, пливе кача.
Пливуть труни над Майданом. Серце плаче.
Бо у кожній з домовин — чиясь дитина.
У жалобі незагойній Україна.
Матерів земних Небесна обіймає —
Вкотре люди її Сина розпинають!
Із очей пречистих скапує сльозина.
Діва знає, як це — втратити дитину…
Милий Боже… Що ж це, Боже, за страхіття?!
Двадцять перше поза вікнами століття!
Як же можна на дітей здіймати зброю?
Як же можна відбирати в люду волю?
Чи ж не матір цих двоногих породила?
Чи вона поміж людьми їх не ростила?
Чи ж тих «беркутів» жорстоких і безликих
Десь висиджувала хижа беркутиха?
…Потьмянів пречистий лик святої Діви,
Бані храму од жалоби потьмяніли.
Плачуть воском жовті свічі. Серце плаче.
Пливуть труни над Майданом. Пливе кача…
***
Сльоза, мов куля, пропекла граніт.
У серці мами закровила рана.
Її синочку буде двадцять літ
На віки вічні в пам’яті Майдану.
Назавжди буде юних двадцять літ…
Болітиме довіку в мами серце.
Тоді її синочок з дому втік.
Якби знаття, що вже не повернеться.
Лиш телефоном гаряче сказав:
«А як інакше, коли гинуть люди?
У вічі як дивитимусь синам?»
Якби ж знаття, що тих синів не буде…
Він ангелом здійнявся до небес,
Крилата сотня прийняла героя.
В рамена мамі вріс жалобний хрест,
А замість серця б’ється згусток болю.
***
Димить Майдан. Палають шини. Брудно.
Стовпами сажа в піднебесся б’є,
А жінка в дорогій розкішній шубі
Бруківку хлопцям справно подає.
Приїхала з роботи на Хрещатик
Довідатись, чим треба підсобить.
А тут таке… Коли передягатись,
Як на вагу життя кожніська мить?
«Побійтесь Бога, пані! Йдіть додому.
Бо вашій шубі буде тут гаплик».
«Не переймайся, сину. Я потому
Її нарешті викину в смітник.
Аби лишень прорватися, мій любий.
Відстоїмо країну — буде все.
Заробимо собі іще на шуби…
Ти тільки, сину, бережи себе».
***
Золотоверха совість України —
Михайлівський славетний монастир
Не став перед катами на коліна,
Синів у древніх стінах прихистив.
Забили дзвони. Вперше голосили
За вісім незапам’ятних століть:
Виходьте, люди! Гине Україна!
Покиньте все і на Майдан спішіть!
І потягнулись річища народу,
Зійшлися сотні, тисячі киян —
Й орда новітня відступила сходу,
Бо нація повстала з-під ярма.
А потім попід мурами товстими
Лежали закривавлені тіла.
Гірка жалоба у дворі святині
Із кожної щілинки проросла.
Крізь стогони поранених молитва
Возносилась до неба зі слізьми.
І вкотре молоді семінаристи,
Мов ангели схилялись над людьми.
У келії маленькій на колінах
Старий монах вичитував Псалтир.
Втирав сльозу стражденній Україні
Золотоверхий древній монастир.
Бо і вона з пораненням у душу
Стояла у притворі, як свіча,
Оплакуючи молодих і мужніх,
Закутавшись в незміряну печаль.
А нині на високих древніх банях,
Де сонечко міниться у хрестах,
Небесна Сотня в лицарськім убранні
Небесну зброю чистить на вітрах.
Фото Миколи Василечка