Упродовж січня-лютого 2019 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 49,1 мільйона гривень плати за землю. Це перевищило очікувані надходження на 20,5 відсотка, а бюджети додатково отримали 8,3 мільйона гривень.

Понад 85 відсотків сплати платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони сплатили з початку року понад 42 мільйони гривень, що на 8,5 мільйона більше очікуваного. Порівняно з торішніми надходженнями сплата зросла на 5,3 мільйона гривень.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 7,1 мільйона гривень плати за землю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст платежу склав 685,5 тисячі гривень.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Юридичні особи — платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня та подають податкову декларацію на поточний рік до органів фіскальної служби за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це звільняє від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області