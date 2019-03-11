Не забудьте про РРО

Головне управління ДФС у Тернопільській області вкотре звертає увагу фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп і здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі. При продажу товарів (наданні послуг) ви зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій із роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

Сказане стосується тих, хто:

— перевищив у календарному році, незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу понад 1000000 гривень;

— здійснює реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу;

— здійснює роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів в ємностях до двадцяти літрів і діяльність, пов’язану з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області