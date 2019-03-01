Порядок отримання ліцензій для оптової торгівлі пальним

Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області. Для отримання ліцензії на право оптової чи роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії певних документів.

Ось їхній перелік:

— документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оптової чи роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;

— акт вводу в експлуатацію об’єкта чи акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

— дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Копії документів не подають при їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним, копії таких документів не подають.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області