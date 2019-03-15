Пропонувала роботу в борделі

Слідчі головного управління Національно ї поліції в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному за фактом торгівлі людьми. Обвинувачена — жителька однієї з північних областей. У ході досудового розслідування з’ясувалося, що зловмисниця діяла у змові зі ще однією невстановленою особою, яка перебувала на території Польщі. Серед наших краянок шукали бажаючих працювати в нічному клубі сусідньої держави, обіцяючи заробітки від чотирьох до шести тисяч євро. Дівчата знали, якою роботою їм доведеться займатися, і зловмисниця цього не приховувала, однак була переконана: вони погодяться на запропонован і умови, адже перебувають у скрутному матеріальному становищі. Одна із дівчат — жителька Зборівського району — знайшла оголошення в інтернеті про вакансію в Польщі, тернополянку розшукала сама 46-річна вербувальниця. До речі, зловмисниця всіляко сприяла дівчатам у виготовленні документів для виїзду. Одна з потерпілих звернулася до правоохоронців і повідомила про злочин. Оперативники задокументували злочинну діяльність вербувальниці. За результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів для обвинувачення підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбачуваного ч. 2 ст. 149 КК — вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років. Олег ВЕГЕРУК.