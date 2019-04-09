Бережіть як зіницю ока

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до четвертого пункту розділу III порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547, суб’єкти господарювання при продажі товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані дотримуватися певних умов.

Зокрема:

— у кінці робочого дня (зміни) друкувати на РРО (за винятком автоматів із продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки в разі здійснення розрахункових операцій;

— забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО. А у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

— друкувати, відповідно до законодавства, X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО;

— зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їхні копії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області