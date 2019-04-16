Якщо є пільги, декларацію не подаєте

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається при затвердженні нової нормативної грошової оцінки землі.

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб та земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені статтями 282,283 Кодексу.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є особливим механізмом справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Кодексу, в тому числі земельного податку, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом.

Отож, юридичні особи — платники єдиного податку, які мають підстави для звільнення від сплати земельного податку відповідно до підпункту 4 пункту 297.1 статті 297 ПКУ, за земельні ділянки, що зареєстровані у визначеному законодавством порядку в державному реєстрі, не подають до контролюючих органів податкову декларацію з плати за землю та звіт про суми податкових пільг щодо сплати земельного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області