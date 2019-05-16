Фальсифікаторів притягнули до відповідальності

Набрали законної сили рішення суду стосовно двох жителів області, які займалися збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

В одного з них, мешканця Гусятинщини, в ході досудового слідства вилучили 1,3 тисячі літрів спирту, 9,4 тисячі літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, одну тисячу пачок тютюнових виробів. У результаті розгляду кримінального провадження Тернопільський міськрайонний суд прийняв рішення вилучені підакцизні товари конфіскувати в дохід держави. Що ж стосується порушника, то, оскільки під час досудового слідства він активно сприяв розслідуванню, а також сплатив на користь держави понад 8 тисяч гривень витрат на проведення судових експертиз, його звільнили від кримінальної відповідальності в зв’язку з дійовим каяттям.

Інша особа, яка займалася, протиправною діяльністю, мешкає на Кременеччині. Під час слідства в нього теж виявили і вилучили 2,8 тисячі літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та близько тисячі пачок цигарок. Кременецький районний суд прийняв рішення вилучені підакцизні товари знищити, а порушника від кримінальної відповідальності звільнити в зв’язку з амністією. Також його зобов’язали сплатити на користь держави 3,2 тисячі гривень витрат на проведення судових експертиз.

За результатами вжитих заходів, які проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури області, упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму близько 800 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області