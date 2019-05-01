Майбутнє вже зараз

В сьогоднішній час технологічного та наукового розвитку , все частіше реальними стають речі які до недавна вважалися фантастикою. Тож заглянемо в недалеке майбутнє. ДНК – шлях для здоров’я Пізня діагностика та неправильне лікування – головні вбивці сьогодення. Наближається ера ДНК- медицини. Державна служба охорони здоров’я Великобританії виділила 300 000 000 фунтів стерлінгів на масштабний проект «100 000 геномів», в рамках якого буде розшифровано геноми ста тисяч людей, хворих на рак чи одним з рідкісних наслідкових захворювань. Аналогічні проекти але меншого масштабу проводять і в інших країнах. Їхня ціль – навчитися визначати хворобу на самих ранніх стадіях, визначати ознаки майбутньої хвороби, та підбирати найбільш ефективне лікування відповідно до специфіки ДНК пацієнтів. Доктор Джефф Беретт, який проводить дослідження в цій сфері – вважає що наші ДНК прийдуть на заміну медкартам, і це дозволить лікарям отримувати всю необхідну інформацію без будьякого втручання в організм з зовні. Очікується приблизно у 2022 році. Навчання у сні Неврологічні дослідження показали, що навчання під час сну – реальне. Головна проблема – це синхронізація навчання з фазами сну людини, а зараз фази сну навчились розрізняти навіть фітнес браслети. Уві сні мозок структурує отримані за день знання, і на цей процес можливо впливати, стимулюючи нейрони на укріплюючи пам’ять. Швидше за все повністю перенести навчання на час сну не вдасться, але як мінімум ця технологія покращить роботу мозку та закріплення набутих знань. Очікується технологія приблизно у 2030 році. Розумні контактні лінзи Ні для кого не секрет що є розумні окуляри які фільмують та фотографують одним доторканням чи навіть морганням віка. Хоч ця технологія і досі для нас фантастична хоч і реальна, розробники пішли далі, та розробляють контактні лінзи які мають більш розширений функціонал та менш помітні. Так компанія Innovega планує випустити контактні лінзи iOptik. В цих лінзах буде можливе отримання e-mail, повідомлень з соцмереж прямо в око, а також бачити підказки навігатора та доповнену реальність прямо з свого огляду, та можливість приближення багатократного зуму.