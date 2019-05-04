Microsoft створила VR-контроллер який дає можливість відчувати предмети на дотик

Корпорація Microsoft має на меті добавити більше відчуттів у віртуальну реальність. Досягнути цього вдасться завдяки новому Touch Rigid Controller (TORC), який був анонсований розробником. Він дозволяє відтворювати відчуття обємних об’єктів за рахунок тактильного контакту.

Створений прототип пристрою призначений для великого, вказівного та середнього пальців.

Розробники стверджують що за допомогою TORC можна повертати віртуальні об’єкти. Під час цього процесу візуалізована вібрація дозволяє відчути віртуальний об’єкт. Простіше кажучи Microsoft найшла спосіб створення вібрацій таким способом, щоб людина думала, що взаємодіє з предметом.

Такий підхід змусить розробників випускати VR-контент, для взаємодії з яким необхідно використовувати зір, слух, та дотик. В подальшому технологію можна буде обєднати з іншими розробками, що в свою чергу зробить світ віртуальної реальності ще більш цікавим, та схожим до справжнього.