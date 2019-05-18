Монетизація пільг стартує із жовтня

Призначення і виплата коштів, які належать за субсидіями, пільгами — питання, що нині хвилює тих, хто отримує ці допомоги. Публікуємо відповіді спеціалістів Мінсоцполітики на ті запитання, з якими найчастіше звертаються люди, котрі отримують ці допомоги від держави або претендують на них. — Чи потрібно в травні повторно звертатися з документами щодо субсидії? — Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, в травні автоматично перепризначать субсидію на новий пер іод. Її із травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через «Укрпошту», всім, хто ще не на пенсії — через Ощадбанк. Тим, у кого будуть борги, запропонують перейти на безготівкову монетизацію субсидій. — Кому потрібно повторно звернутися з документами? — Повторно із заявою та декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких із жовтня 2018 року відбулися зміни в складі сім’ї. Повторно з документами необхідно звернутися також сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а на тих, хто фактично проживав у помешканні, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші за мінімальну заробітну плату. Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у третьому-четвертому кварталах 2018 року. — Чи можуть призначити субсидію на наступний період, якщо є борг? — Важливо, щоб на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуть до уваги при перепризначенні субсидії в травні. Також управління соціального захисту населення не братимуть до уваги незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсяг ів природного газу за приведення до так званих стандартних умов. Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, яка виникла через те, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі. Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із заявою та декларац ією про доходи в управління соцзахисту. — Чи буде монетизація пільг? — Монетизація пільг стартує із жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк. Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву й надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою. — Чи потрібно в жовтні йти в управління соцзахисту, щоб оформити субсидію на зиму? — Якщо в травні субсидію буде перепризначено на новий період — 2019—2020 рр. — у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи першого-другого кварталів 2019 року. Безробітні, які не перебували в цей час на обліку в центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22 відсотки від мінімалки — 918,06 грн) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням комісії. Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.