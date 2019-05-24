Новий реєстр РРО

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Наказом від 15 травня 2019 року за номером 392 Державна фіскальна служба України затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Реєстр налічує 179 моделей РРО. В додатку до наказу міститься також і перелік РРО, виключених у 2016—2018 роках, експлуатація яких не дозволяється.

Тож попередній перелік, затверджений наказом ДФС від 26 березня 2019 року за номером 247, утратив чинність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області