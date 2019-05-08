Обов’язково повідомте контролюючі органи

Відповідно до статей 7—8 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розроблено, зокрема, і порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), та порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій книг обліку розрахункових операцій, які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до першого абзацу пункту 1 глави 1 розділу ІІ порядку реєстрації книг обліку розрахункових операцій суб’єкти господарювання, які здійснюють їх у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, окрім суб’єктів господарювання, які, відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії, проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, зобов’язані зареєструвати згадану книгу.

Згідно ж із п’ятим абзацом пункту 2 розділу ІІІ порядку РРО суб’єкту господарювання надано право не реєструвати та не зберігати цю книгу та розрахункові книжки в разі прийняття рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії. В цьому випадку суб’єкт господарювання під час реєстрації РРО проставляє відповідну позначку в реєстраційній заяві.

Суб’єкти господарювання, відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, в разі необхідності та за власним бажанням можуть скасувати реєстрацію згаданої книги та припинити її застосування (другий і четвертий абзаци пункту 1 глави 1 розділу ІІ порядку).

Відповідно ж до першого абзацу пункту 1 третьої глави розділу ІІ порядку скасування реєстрації книги на РРО здійснюється, зокрема, за заявою суб’єкта господарювання.

Заяву про її скасування за формою за номером 2-КОРО додатку 4 до порядку суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації не пізніше двох робочих днів із дня виникнення підстави для скасування.

Посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня із дня виникнення підстав вносить відповідні дані до інформаційної системи ДФС та здійснює запис на титульній сторінці книги на РРО (у разі її наявності) щодо скасування реєстрації, який засвідчує своїм підписом і печаткою контролюючого органу.

Для згаданих РРО в реєстраційному посвідченні зазначається: «КОРО на цей РРО не реєструвалася. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється». В зв’язку з цим, до заяви суб’єкт господарювання додає реєстраційне посвідчення та книгу, реєстрація якої скасовується. Книга має бути належним чином заповнена до дати подання заяви включно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області