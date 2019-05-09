«Орлятко-2019» визначило переможців

Понад дві з половиною сотні атлетів із багатьох областей нашої держави і сусідньої Молдови стали учасниками традиційного всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби «Орлятко-2019». На встановлених у спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка килимах нашим землякам, вихованцям КДЮСШ із греко-римської боротьба та обласної ШВСМ цього року пощастило завоювати дві золоті, чотири срібні і три бронзові медалі в двох найстарших із трьох юнацьких вікових груп.

На верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Ігор Хмелярський із Тернопільської ЗОШ №28 і Максим Радик із ЗОШ Великої Березовиці. Тільки переможцям поступилися Степан Жмурко із ЗОШ №24, Ілля Павлович із ЗОШ №16, Назар Бабінський із ЗОШ №17 і Дмитро Мілов із ЗОШ №23. А відзнак за третє місце удостоїлися Вадим Бабінський із ЗОШ №17, Максим Дишлюк із ЗОШ №26 і Владислав Топольницький із ЗОШ №11.

На фото: колективна світлина після завершення всеукраїнського турніру.

Фото з архіву організаторів