Позбулися ліцензій

Упродовж січня-квітня 2019 року фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області провели 75 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 959,8 тисячі гривень.

Під час перевірок встановлено 84 порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, 42 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, 15 випадків роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно, 7 фактів продажу тютюнових виробів особам, які не досягли вісімнадцяти років тощо.

Також із початку року анулювано 115 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Анулювано і 136 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, в тому числі 7 — за порушення вимог Закону України в частині продажу тютюнових виробів особам, які не досягли вісмнадцяти років.

Загалом станом на початок травня 2019 року на території області є 4529 діючих ліцензій, з них 2481 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2048 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області