Samsung представив телевізор спеціально для міленіалів

Samsung розробив телевізор з вертикальним екраном. QLED-пристрій призначено для перегляду відео та фото з смартфона, повідомляє Хайтек.
Згідно представленню, телевізор Sero був створений спеціально для покоління міленіалів, або як ще його називають поколінням Y– людей які народилися дев’яностих роках. На цьому адаптивному телевізорі з діагоналлю 43 дюйми, буде можливий перегляд відео та фото з телефонів та користування програмами в форматі мобільного у вертикальному положенні.
Попередня оголошена ціна на такий пристрій – в районі 1600 долларів. Чи будуть випускатись такі QLED– пристрої для міжнародного ринку поки що невідомо.