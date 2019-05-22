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Там, де Серет круто в’ється…

22.05.201922.05.2019Автор Богдан Дікальчук
Там, де Серет круто в’ється…

Чортків багатий своєю історією, цікавою архітектурою, гідними міщанами та вельми принадливою для прихильників водного туризму повноводною річкою Серет. Саме в міському парку імені І. Франка, повз який протікає Серет, упродовж трьох днів наприкінці минулого тижня відбулися баталії відкритих юнацьких обласних змагань з водного туризму.

Турнір, який є складовою частиною всеукраїнських масових стартів «Спорт для всіх у парках і скверах» і був приурочений до Дня пам’яті жертв політичних репресій, розпочався із швидкісної спринтерської дистанції. В суперечці байдарок-двійок першим фінішну стрічку перетнув екіпаж у складі Анни Ліпської та Анастасії Урбан із Чортківського палацу дітей та юнацтва №1. Друге місце дісталося Сергієві Богуславцю з Віталієм Глуханом із Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, третє — Ілоні Пукач і Марії Огородник із Чортківського палацу дітей та юнацтва №2.

Натомість перегони на катамаранах-двійках завершилися перемогою Арсена Школьного з Олегом Махном із Чортківського палацу дітей та юнацтва №!. Другими фінішували Володимир Присмака і Василь Матвіїв з Бучацького району, за ними — Віталій Фрей та Артур Ванько з обласного комунального центру.

Не змінилися імена лауреатів і після проходження дистанції слалому. З тією лишень різницею, що за підсумками боротьби байдарок-двійок бронзові призери в першій дисципліні Ілона Пукач і Марія Огородник відсвяткували перемогу, потіснивши конкурентів позицією нижче. А ось після завершення боротьби між екіпажами катамаранів-двійок три дуети знову фінішували в тому ж порядку, що й у спринті.

Командна суперечка завершилася тріумфом підопічних Ростислава Букалюка з Чортківського палацу дітей та юнацтва №1. Очолювана Дмитром Мотринчуком збірна обласного комунального центру виборола друге місце. А третє дісталося юним прихильникам водного туризму з Бучацького району, яких готував до змагань Ігор Гуцул.

Тернопільські обласні комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді і центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» висловлюють щиру вдячність за допомогу в проведенні змагань міському голові Чорткова Володимирові Шматьку, начальникові відділу молоді та спорту освітянського управління Чортківської міської ради Вікторові Нагірному і працівникові міського стадіону Борисові Провальному.

Нехай наполегливість, здоровий спосіб життя і стрімкі ріки сприяють новим і новим зустрічам юних прихильників водного туризму.

Р. РОМАНИШИН.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву автора