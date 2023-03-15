Директор Чортківської центральної міської лікарні Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ: «Ми боремося за життя, здоров’я і комфорт наших пацієнтів»

Попри складну ситуацію в країні, реформування системи охорони здоров’я продовжується, і вивчення набутого досвіду в цій царині може допомогти в процесі подальшої трансформації вітчизняної медицини. Чортківська центральна міська лікарня є одним із регіональних флагманів упровадження інноваційних рішень, прикладом ефективного управління. Ми вже поговорили з директором Чортківської міської лікарні Ростиславом Борисовичем Шульським про загальний стан медичного закладу, особливості фінансування, підтримку з боку міста. Продовжимо цю розмову, торкнувшись інших, не менш актуальних питань роботи і розвитку лікарні.

Конкуренція — це добре

Як відзначив Ростислав Шульський, одним із наслідків реформування медичної системи в Україні є зростання внутрішньої конкуренції. І це — позитив, адже сприяє розвитку, прогресу. За словами пана Ростислава, тепер лікарні буквально «б’ються» за пацієнтів і віддавати їх не поспішають. Але досягати цього слід не якимись адміністративними методами, а за рахунок поліпшення якості обслуговування, лікування. Саме цим шляхом прямує Чортківська лікарня, упевнено рухаючись у напрямку лідерства в сегменті вторинної медичної допомоги у регіоні.

Прикметно, що в медичного закладу вже є багато досягнень. Зокрема, у 2022 р. проведено 78 стентувань — операцій на серці при гострому інфаркті міокарда. Це справді та послуга, яка рятує життя. Для районної лікарні — це великий крок, тим паче, що операції проводили винятково власними силами, без залучення сторонніх спеціалістів.

Ростислав Шульський відмітив, що цього року в лікарні запрацювало нове приймальне відділення, де є все необхідне обладнання: КТ-апарат, УЗД-апарат, аналізатори для лабораторії, кальпоскоп, гінекологічне крісло. Тобто передбачена вся процедура діагностики для ургентного пацієнта. Коли привозять людину, все для обстеження є «під руками», час і ресурси використовуються максимально ефективно.

Це дуже важливо, адже довгий час однією з найбільш нагальних проблем для лікарні була відсутність рентгену на першому поверсі стаціонару.

Рентгенапарат був лише на сьомому поверсі поліклініки. І складалася така курйозна ситуація: людина після ДТП потрапляла на перший поверх стаціонару, потім вона мала піднятись на третій, звідти через перехід — пройти у поліклініку, відтак — на сьомий поверх поліклініки, а потім усе повторити у зворотному порядку. І все це — щоб зробити рентген. Звісно, це було дуже ризиковано для пацієнтів, адже багато з них потрапляли у лікарню з важкими політравмами, небезпечними для життя, — зазначив пан Ростислав.

Важливо відмітити, що відтепер у стаціонарній лікарні проводять комп’ютерну томографію за показами. Це безоплатно, за винятком, якщо людина хоче пройти діагностику за власним бажанням, без показів. Тоді послуга оплачується у касі. Володимир Петрович Шматько, міський голова Чорткова (а саме у власності міста, нагадаємо, перебуває лікарня), наголошує: «У 2023 році ми нарешті вийшли в плюси порівняно з іншими лікарнями області, в нас є позитив. Треба це втримати. Сьогодні в лікарні практично немає корупції, все відбувається відкрито й прозоро. Ми запровадили ефективний контроль, поміняли керівників відділень, старших медичних сестер. Сьогодні я задоволений тим, куди рухається наша міська лікарня».

З ковідом було важко

Ростислав Шульський зауважив, що період активного реформування лікарні збігся зі ще одним непростим викликом — епідемією ковіду. При тому, що держава виділяла достатньо коштів і передбачався окремий ковідний пакет, все ж були і свої нюанси. Пан Ростислав розповів про досвід боротьби з коронавірусом у Чортківській лікарні: «Складно було з важкими хворими. У лікарні було вісім реанімаційних місць, і вони весь час були зайняті. Восьмеро людей постійно перебували на апаратах штучної вентиляції легень. Були великі труднощі з доставкою кисню. Не вдавалося навіть спокійно поспати, бо в голові завжди був графік: до якої години в тебе є кисень, коли той кисень тобі мають привезти, коли в тебе мають забрати кисень інші… Бувало, що ми з лікарями, із представниками міської влади їздили завантажувати балони, адже рідкого кисню не вистачало».

Згідно зі статистикою, в середньому у Чортківській лікарні за місяць проліковувалося до 200 й більше ковід-пацієнтів. Лікувалися на базі інфекційного і кардіологічного відділень. Насправді було багато важких пацієнтів. У Чорткові госпіталізували тільки тих хворих, в яких сатурація була нижчою за 93%. У найгостріший період витрачали по дві тонни кисню щодня.

Як відзначив Ростислав Борисович, у боротьбі з вірусом суттєво допомогла вакцинація. Серед загальної кількості хворих було приблизно 10—15% вакцинованих пацієнтів, але справді важкі випадки не траплялися. Нині ситуація з вакцинацією перебуває на паузі, фокус уваги суспільства змістився на інші, більш гострі проблеми, хоча епідемія, звісно, ще не подолана.

Налагодження комунікації

Сучасне управління неможливе без ефективних механізмів комунікації — як вертикальної, так і горизонтальної. Для лікарні також дуже важливо отримувати зворотний зв’язок із пацієнтами, спілкуватися з ними, пояснювати ті чи інші рішення.

Ми вчимося працювати ефективно, комунікувати. До нашої лікарні їдуть із сусідніх районів, бо тут роблять добрі операції у сфері травматології, хірургії, стенокардії тощо. Пацієнти все зрозуміли, все публічно обговорюємо і пояснюємо. Що дуже важливо, весь приватний бізнес із лікарні ми попросили піти: всі пункти забору аналізів, приватні кабінети тощо. Залишилась одна приватна аптека, і то найближчим часом вона зникне з території медзакладу. Тому що не може бути заробітку на пацієнтах — адже все оплачує держава. Ми закупили додаткові аналізатори, працює поліклініка, аналізи, які раніше оплачували пацієнти, тепер роблять безкоштовно. Загалом у Чортківській лікарні багато нововведень. Наприклад, організували якісне харчування — в лікарню привозять гарячі обіди, пацієнти споживають цю їжу, не викидають. Ми зекономили гроші і досягнули успіху в цьому напрямку. Раніше це просто була недовіра і списання коштів на неякісне харчування, — стверджує Володимир Шматько.

Разом із тим, дуже важливо правильно налагодити внутрішню комунікацію в колективі. Нині в Чортківській лікарні адміністрація намагається максимально співпрацювати з персоналом, відповідати на його запити, починаючи з найдрібніших, — до прикладу, купівлі антисептичних гелів, ламп, організаційної техніки. Раніше вони мали вирішувати таке питання самостійно, а це відволікає від основних робочих завдань.

Ростислав Борисович зазначив, що більшість лікарів уже розуміє, наскільки важливо працювати чесно й прозоро, коли всі фінансові надходження від пацієнтів ідуть через касу. Адже це теж гроші лікарні, її бюджет. «Усі ми в одному човні, — каже пан Шульський, — і моя заробітна плата директора залежить від якості роботи кожного лікаря, кожної медичної сестри. Те саме правило працює і в зворотному напрямку».

Оптимізація — запорука подальшого розвитку

Як відмітив Ростислав Шульський, у результаті низки антикризових рішень у 2021 році було скорочено до 50 штатних одиниць, оптимізація була неминучою. Медперсонал мусить відповідати за конкретні ділянки роботи, ставитися відповідально до виконання своїх обов’язків.

На 2023 рік фінансова ситуація в лікарні видається досить непоганою, 75% всіх отриманих коштів підуть на зарплату, 25% — на розвиток медичного закладу. Планується також переглянути заробітну плату всіх лікарів, середнього та молодшого медперсоналу. Хто краще працює, виконує більші обсяги роботи — має отримувати вищу платню. Реальністю є також іще одне невелике скорочення штату. Ростислав Борисович наголошує: «Не можу дозволити виникнення ситуації, щоб усі кошти просто «роздати». Бо отримаємо ту ж ситуацію, що була раніше».

Пріоритетним завданням на майбутнє є закупівля сучасного обладнання. Планується закупити гастроколоноскопічну стійку, додатковий аналізатор, адже потік аналізів у лікарні дуже великий. Актуальним завданням є і ремонт лабораторії.

За рахунок допомоги міста в лікарні почали ремонт педіатричного відділення, яке буде розміщене на базі поліклініки. На місце педіатрії переведуть неврологічне відділення, яке раніше містилося на території селища Заводського. До речі, рішення перемістити ці відділення зустріло багато критики з боку громадськості, але треба розуміти, що це робиться, насамперед, задля безпеки життя і здоров’я пацієнтів.

Володимир Шматько прокоментував це питання: «Щодо перенесення неврології, то це рішення назріло давно, воно було необхідним. Хтось колись вирішив, що відділення неврології буде розташоване за 10 км від головної лікарні, від життєво важливого відділення реанімації. Це абсурд: неймовірно ускладнена логістика, доставка їжі, тим паче нині, коли приміщення, де розташовувалися два відділення лікарні, опинилося на території іншої громади. Так, справді, ми потіснилися, дещо оптимізували, тепер триває ремонт у педіатричному відділенні, щоб зробити комфортніші умови. Але ми оптимізували видатки, звільнили керівництво, назначили молодих і нових управлінців — у тому числі й Ростислава Шульського, вивчили досвід реформування інших медзакладів і почали впроваджувати зміни».

Важливим рішенням стало перенесення офтальмологічного відділення у поліклініку на п’ятому поверсі. Потребує оптимізації робота неврологічного відділення, у планах є також створення окремого інсультного блоку. Окрім того, цьогоріч розробили проєкт тепломодернізації всієї поліклініки і стаціонару, а також заїзду для карет швидкої допомоги. Планується заміна труб, комунікацій, ремонт санвузлів, адже всі ці питання давно назріли.

Ростислав Борисович зазначив, що для успішних змін у медичній системі потрібна правильна комунікація, злагоджена робота, розуміння кінцевої мети. Директор лікарні підсумував: «Звісно, бувають випадки, коли люди не хочуть змінюватися, вчитися чогось, бо звикли працювати по-старому. Але по-старому вже не буде. Так, реформа ще не до кінця продумана, є багато суперечливих моментів. Але загалом — задум хороший, і наше завдання — працювати над його реалізацією якомога ефективніше».

Уляна ГАЛИЧ.

На фото Василя БУРМИ: головна медична сестра Тетяна ПЕРЕПЕЛИЦЯ із медсестрами відділу анестезіології та інтенсивної терапії Тетяною КРАМАРЧУК, Ольгою САМІЛО, Марією БАБІЙ, Світланою КОГУТ; медичний директор Чортківської центральної міської лікарні Денис ХАБЛАК; у коридорі оновленого відділення; старша медична сестра Розалія ДОБРОВОЛЬСЬКА біля біохімічного аналізатора крові, який віднедавна тут діє.