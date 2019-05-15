Тернопільська барва письменницької спілки

В Український дім «Перемога» зійшлися члени Тернопільської обласно ї організації Національної спілки письменників України, бібліотекарі, любителі книги, члени літоб’єднання, щоб відзначити 35-ту річницю з часу створення в області цього «родинного гніздечка». 27 лютого 1984 року за рішенням тодішнього голови Спілки письменників України Павла Загребельного, завдяки нашим ентузіастам Олексі Корнієнку, Борисові Демківу, Володимирові Вихрущу, Романові Гром’яку, Георгієві Петруку-Попику, Михайлові Левицькому і Ганні Костів-Гусці та за сприяння тодішнього керівника області Анатолія Корнієнка було створено нашу письменницьку організацію. У драмтеатрі тоді ж відбувся перший літературний вечір «Серця щедрий засів», де звучали твори тернопільських письменників. З вітальним листом до присутніх тоді звернувся Олесь Гончар, зазначаючи: «Ріднити людей з книгою, виховувати в них красу і силу слова — що може бути достойнішим для літератора». На нинішньому урочистому вечорі, названому «Лише 35, чи вже…», ведучий поет і науковець Олег Герман запросив на сцену письменницю з Борщева Ганну Костів-Гуску, яка поділилася спогадами про перші кроки товариства та прочитала кілька власних віршів. Привітав ювілярів голова обласної організації Національно ї спілки письменник ів України Олександр Смик. Він висловив думку про те, що «письменник — не тільки фіксатор, а й осмислювач сучасного, що тонко відр ізняє випадкове від законом ірного, мусить вміти знаходити зерна вчорашнього й паростки завтрашнього». А потім вручив нагороди від імені голови облдержадміністрації літературному критику Тетяні Дігай, письменнику Олегові Герману, гумористу Зіновієві Кіпибіді, поетесі Ганні Костів-Гусці. Від міського голови Сергія Надала було вручено грамоти, подяки та цінні подарунки Сергієві Лазо, Ірині Мацко, Ніні Фіалко, Зоряні Замков ій, Юрієві Матевощуку, Олегові Герману та іншим. Пісенне окрилення поезії Володимира Вихруща подарували присутнім Сергій Лазо — лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, поетка і співачка Ярослава Декалюк та композитор і співак Іван Кушнір. Молоде суцвіття поетів письменницько ї організації — Юрій Матевощук, Юрій Вітяк, Ольга Кміт, Любов Малецька, Ольга Атаманчук — продекламувало власні вірші під оплески присутніх в залі. Привітав однодумців і керівник літературного об’єднання при письменницькій організації Зіновій Кіпиб іда, згадавши про «Сонячні кларнети », очолювані Борисом Демківим. Учасники врочистої імпрези пошанували пам’ять наших майстрів слова, які перейшли у засвіти. Начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей розповів про багаторічну співпрацю і плідні досягнення в розвитку української культури письменник ів області та відзначив грамотами Лесю Білик, Богдана Мельничука, Лесю Романчук, Жанну Юзву й авторку цих рядків. Яснів вечір спогадами про наших талановитих письменників Євгена Дудара, Петра Перебийноса, Мар’яну Савку, Василя Ярмуша, Степана Алича, Ярослава Гевка, Бориса Харчука та багатьох інших улюблених знавців Слова… Але, як писав свого часу Володимир Вихрущ: Прийдуть, прийдуть за нами інші (Така вже істина свята). І прочитають наші вірші, І скрушно скажуть: «Простота…» Ми ж простотою скелі брали, Вели із ворогом двобій, В огниві слова помирали За правду на землі святій Укотре переконалися учасники ювілейного вечора в потужності, яскравості, мудрості українського слова, бо не може бути письменника, не обізнаного з усім багатством рідної мови. Любімо всім серцем незрівнянну щедрістю талантів найдорожчу Україну. Творімо вміло, щоденно, натхненно! І нас любитиме весь світ. Дарія ЧУБАТА, членкиня Тернопільського літературного об’єднання при обласній організації НСПУ.