ТРАНСПОРТНА РЕФОРМА У ДІЇ:

У Тернополі маршрутом №1А курсуватиме шість великих автобусів ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПОЛЯ УХВАЛЕНО РІШЕННЯ, ЩО ВІДТЕПЕР АВТОБУСНИМ МАРШРУТОМ №1А «ВУЛ. ВИННИЧЕНКА — ВУЛ. СЛІВЕНСЬКА» КУРСУВАТИМЕ ШІСТЬ НИЗЬКОПІДЛОГОВИХ АВТОБУСІВ СЕРЕДНЬОГО ЧИ ВЕЛИКОГО КЛАСУ, А ТРОЛЕЙБУСНИМ МАРШРУТОМ №1 — ДВА ТРОЛЕЙБУСИ. ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЯЄ ПРЕС-СЛУЖБА МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПОЛЯ. ТАКИМ ЧИНОМ У ТЕРНОПОЛІ РЕАЛЬНО ПОЧАВСЯ ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ НА МАРШРУТИ ВЕЛИКИХ АВТОБУСІВ. ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПО МІРІ ЗАКУПІВЛІ ВЕЛИКИХ НИЗЬКОПІДЛОГОВИХ АВТОБУСІВ, АДЖЕ ЦЕЙ ПРОЦЕС ВІДБУВА ЄТЬСЯ ЗА ЖОРСТКОЮ ТЕНДЕРНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ. Єдина комунальна транспортна компанія Перехід до єдиної транспортної компанії, яка буде комунальною, тобто відпові-дальною і підзвітною громаді міста — це завдання, поставлене мерією Тернополя. Основна мета — зробити транспортні послуги високоякісними, як того бажають тернополяни. З’являться як великі автобуси типу МАН А21, так і малі — на заміну старим маршруткам, адже не всіма вуличками міста зможе проїхати великогабаритний транспорт. Створення єдиної комунальної транспортної компанії матиме суттєві переваги. По-перше, можна буде оперативно здійснювати взаємозаміну транспортних одиниць. Наразі цього зробити не можна, бо різні перевізники, тому на маршрутах буває збій у графіку курсування, що створює тернополянам великі незручності. По-друге, дохідна й розхідна частини та сплата податків будуть прозорими. Це у свою чергу призведе до того, що послуги з перевезення будуть більш високоякісними. Жорсткий тендер на закупівлю великих автобусів Наразі шість автобусів із країн Євросоюзу вже поповнили автобусний парк КП «Тернопільелектротранс». Закупівля нових автобусів відбувається за жорсткими тендерними вимогами. Але нові автобуси вже прибувають у місто. Як повідомляють у мерії, планується закупівля 15 автобусів марки МАN А21. Вони екологічно безпечні, відповідають стандартам «Євро- 5». Загальна кількість нових великих автобусів, які мають курсувати містом — майже 100 одиниць. Автобуси є більш комфортними для пасажирів похилого віку, людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками. Закуплені в Європі автобуси повинні пройти всі процедури розмитнення та легалізації. Крім того, намагаються обирати машини одного типу та однієї фірми, для того, щоб потім не було проблем із ремонтноексплуатаційним обслуговуванням. Продукцію хочуть придбати якісну, через це потрібен час на перевірку даних, пошук оптимального варіанту «ціна/якість». «Карту тернополянина» можна виготовити за два дні А тим часом з’явилася позитивна новина для тих тернополян, які ще не виготовили «Карту тернополянина ». У тернополян з’явилася можливість пришвидшеного виготовлення електронних квитків «Соціальна карта тернополянина». Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Зокрема, жителі Тернопільської міської територіальної громади зможуть отримати картку вже через два робочі дні, попередньо підготувавши пакет документів та оплативши вартість термінового виготовлення квитка. Вартість виготовлення «Карти тернополянина » встановлена ТОВ «Системний зв’язок». С к о р и с т а т и с я сервісом можна для виготовлення всіх видів електронних квитків «Соціальна карта тернополянина »: «Загальний», «Учнівський/Студентський », а також для повторного виготовлення квитк ів категорії «Пільговий ». Також виготовити картку зможуть ті, хто з певних причин втратив свій електронний квиток. Відтак, у таких випадках, споживачі зможуть заощадити на проїзді громадським транспортом. Детальніша інформація про пришвидшене виготовлення карток розм іщена на «Порталі тернополянина». Отримати «Соціальну карту тернополянина » можуть усі, хто офіційно проживає або працює на території Тернопільської громади. Для виготовлення персоніфіковано ї картки стандартним способом (впродовж 25-ти робочих днів), необх ідно заповнити анкету на сайті https://fayna-karta.te.ua/, або подати документи у Центр надання адм іністративних послуг (вул. Князя Острозького, 6, 1-й поверх) чи у ТОВ «Системний зв’язок» (вул. В. Чорновола, 1, ІІ поверх). Виготовити картку у терміновому порядку (до 2-ох робочих днів) жител і громади можуть лише у ТОВ «Системний зв’язок» (вул. В. Чорновола, 1, ІІ поверх). Віра СОТНИК.