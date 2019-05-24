Цілющі руки Світлани Купченко повертають здоров’я

Наша газета уже не раз розповідала про лікаря-терапевта вищої категорії Світлану Купченко. Медик більше двадцяти років допомагає своїм пацієнтам подолати хвороби й повернутися до здорового життя.

Нагадаємо, що в цій важливій справі Світлані Григорівні сприяє не лише вища освіта, здобута в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського та багатолітній досвід, а й цілющий ефект її рук. Окрім цього, лікарка бачить ауру людини й без жодних діагностичних приладів розпізнає, які органи чи системи організму її пацієнта потребують медичної допомоги. Світлана Григорівна стверджує, що цими надзвичайними властивостями її наділив Бог, і сталося це під час богослужіння у свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

До Світлани Купченко звертаються відвідувачі із найрізноманітнішими скаргами — захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема ішемічною хворобою серця, ураженнями центральної нервової системи, недугами опорно-рухового апарату, сечостатевої системи, гастроентерологічними та шкірними хворобами будь-якого походження, інфекційними, вуха-горла-носа. Світлана Григорівна вислуховує усі скарги пацієнтів і залежно від кожного конкретного випадку спрямовує відвідувача на необхідні аналізи чи процедури, аби обстежити організм. Відтак, отримавши найповнішу картину захворювання, лікарка призначає пацієнтові терапію.

Світлана Григорівна особисто робить хворим масаж, проводить сеанси обгортання, глинотерапії, гірудотерапії (лікування п’явками), акупунктури. Окрім цього, вона самотужки виготовляє цілющі мазі з багатьох (до півсотні й більше) компонентів.

Серед пацієнтів лікарки — і дорослі, і діти. Так, нещодавно до медика звернулася мати з дворічним хлопчиком. Дитина не ходила, самостійно не стояла, не розмовляла. Світлана Григорівна призначила хлопчикові комплексне лікування, після чого маленький пацієнт зіпнувся на ніжки, промовив перші слова.

Не менш суттєвою була підтримка Світлани Купченко й для 29-річного чоловіка з Бережан. До лікарки звернувся батько хворого й попросив Світлану Григорівну допомогти синові із встановленням діагнозу. Лікарка змогла вчасно розпізнати небезпечну недугу, тож життя і здоров’я чоловіка було врятовано.

Ще одна пацієнтка Світлани Купченко ніяк не натішиться своїм щастям — донечкою. Жінка довго не могла стати матір’ю, з цією проблемою і прийшла на прийом до лікарки. Світлана Григорівна призначила їй лікування, після якого в пацієнтки настала довгоочікувана вагітність. Деякі лікарі застерігали жінку, що вона не доносить дитини, маля народиться хворим. Та, на щастя, на світ з’явилася абсолютно здорова дівчинка.

Загалом за понад два десятиліття праці Світлани Купченко вдячних відгуків від тих, хто позбувся хвороб завдяки цій лікарці, уже не злічити.

А недавно Світлана Григорівна вкотре відчула на собі силу Господньої любові. Незадовго до Великодніх свят вона мала змогу відвідати святі для християн місця, зокрема побувала в Ченстохові та Меджугор’є. Поїздка залишила в її душі надзвичайно світлі й глибокі враження. Лікарка зізнається: незважаючи на нелегку дорогу й фізичні труднощі, молитва під час паломництва була по-особливому щирою. У маленькому містечку Боснії і Герцеговини, куди з’їжджаються мільйони вірних, пані Світлана відчула всепроникну Господню благодать. Адже стала свідком справжнього дива.

— У Меджугор’є я на власні очі побачила Матінку Божу. Мабуть, у той день Бог щедро обдарував мене ласками, бо Пресвяту Діву Марію із велелюдного натовпу бачили одиниці, — каже Світлана Григорівна. — Зізнаюся, це були неповторні відчуття: душевного зцілення та умиротворення, вдячності Всевишньому, піднесення і неземного щастя. По щоках текли сльози радості. А ще в пам’ять врізався ніжний аромат, який окутав паломників. Приємно пахло чайними трояндами, м’ятою, базиліком…

Сьогодні пані Світлана вже в Україні. І з новими силами продовжує боротися за людське здоров’я та життя. Якщо ви маєте потребу проконсультуватися у Світлани Григорівни (це можливо лише під час особистої зустрічі), звертайтеся за номером (067)255-11-05. Лікарка працює офіційно, сплачує всі податки та пенсійний збір.

Дарина ЯКОВЕНКО.