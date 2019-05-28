У редакції нового наказу

Наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року за номером 511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 серпня 2018 року, внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 3 розділу V другого зі згаданих наказів (у редакції першого), якщо страхувальником не подавався звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередній звітний період (періоди), в поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати звіт за поточний звітний період та за потреби окремо за попередній період (періоди).

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається страхувальниками до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 1 травня 2015 року. Такий звіт подається лише один раз за один звітний період.

Тобто страхувальники (в тому числі фізичні особи — підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність, які не використовують найману працю) подають звіти, що не подавалися за попередній звітний період (періоди), за формами, визначені попереднім наказом у редакції нового.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області