УКЛАВШИ НАПЛІЧНИК, ПРИСЯДЬ НА ДОРОГУ!

Людей завжди цікавило, а що там, за межею небосхилу? Вабило в далекі, незвідані краї. Та на заваді стояли нездоланні перепони: усі сили йшли на те, щоб здобути, образно кажучи, кусень хліба. І мобільних, швидкісних засобів пересування ще не придумали. Та й вороже ставлення до зайшлого, чужинця заважало. Тепер людство усі ці негаразди подолало і туристичний бум усе сильнішає.
Схоже, нескоро вгамується в людині потяг до переміни місць. Деякі країни вчасно пристосувалися до нашого нестримного бажання подорожувати і мають з того значний додаток до своїх бюджетів.
Україна загалом і Тернопільщина зокрема мають могутній потенціал туристичної привабливості в духовному, історичному, культурному, архітектурному, природному планах. Бракує лише красиво ї обгортки тієї цукерки і вміння вчасно та елегантно піднести її гостеві. Щороку на початку травня у Збаразькому замковому комплексі проходить урочисте відкриття туристичного сезону. Цього разу, тобто минуло ї неділі, свято було особливо насиченим і велелюдним, бо в єдину композицію, так би мовити, за версталися і День міста, на гербі якого Юрій Змієборець, і вшанування матерів, і традиційний Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного мистецтва «Козацька слава».
Зранку учасники фестивалю, а це переважно дитячий і підлітковий контингент, змагалися в творчості на естраді, розташованій на нижній терас і призамкового парку. По обіді тут же відбулося урочисте відкриття загального свята і нагородження юних митців-переможців. А на алеях, майданчиках, полянах усього зеленого пагорба творилися різні празникові дива. Працювали розважальні та спортивні атракціони, повітроплавці готували до запуску велику надувну кулю, тривали майстер-класи народних ремесел і ковальства. Працівники туристичного відділу облдержадміністрації влаштували масову лотерею, де призами було все, що пов’язано із подорожуванням. Диміли похідні кухні, гостей частували всілякими стравами, смаколиками, напоями. Працювала і традиційна варенична під відкритим небом, де господарювали працівники культосвітніх установ Збаражчини.
На горі попри оборонний рів у два ряди вишикувалися репрезентаційні намети від кожного району. Що ж пропонують туристичні, так би мовити, продюсери Тернопільщини для гостей? Усюди є цікаві об’єкти, скрізь готуються варті уваги заходи. Одні з найважливіших об’єктів — Збаразький замок і Вишнівецький палац. Вони здивують подорожніх нововідкритими, облаштованими залами, тут туристи побачать старі картини із львівських запасників, антикварні меблі та інші предмети. До 370-річчя облоги Збаража постане діорама цієї битви. Вабить і старовинний Кременець, давній освітницький край — мальовнич істю навколишніх гір, сакральною архітектурою, святом замку, форумом «Діалог двох культур». Герої- кою боротьби вояків ОУН-УПА славиться Шумщина. Лановеччина влітку запрошує на Всеукраїнський фестиваль «Молотківський лелека» та «Козацьке коло» — збір дитячо-юнацьких об’єднань місцевого і Теофіпільського на Хмельниччині районів.
Не поминуть допитливі і Бережан з їхньою оригінальною архітектурою, мальовничими куточками в Раю, Лісниках, Краснопущі, Гутиську. Ще й на святі замку Синявських і на фестивал і «Дзвони Лисоні» побувають. Чортківщина нині здивує всіх не лише замками і старовинними дерев’яними храмами, а й військово-історичним фестивалем «Чортківська офензива ». А кого туристична стежина приведе в Наддністрянський край – Заліщики, на Борщівщину, Монастирищину, захоче повернутися сюди ще раз. Карстові печери, в одній з яких, «Вертебі», діє музей трипільсько ї культури, сплав по Дністру і заповідний каньйон уздовж цієї рі- ки. Усюди непосидливих та допитливих чекають не лише пригоди, а й доброзичливі, привітні люди. Тож спорядивши наплічник, присядьмо на дорогу.