Як народжуються книжки?

НЕЩОДАВНО СВІТ ВІДЗНАЧИВ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ ТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА — СВЯТО АВТОРІВ, ВИДАВЦІВ, КРИТИКІВ, БІБЛІОТЕКАРІВ, ЧИТАЧІВ І ВСІХ, ХТО ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ КНИГОЮ. Цього дня в Тернопільську бібліотеку-філію №3 для дітей у гості завітала львівська письменниця Любов Відута, яка зустрілася з учнями загальноосвітньої школи №10. Діти уважно слухали, адже так і цікаві подробиці про створення книжки можна почути тільки від письменника: як народжується вірш, як художники роблять для майбутньої книжки ілюстрації, які процеси відбуваються з папером у друкарні, допоки він стане книжкою. Розповіді письменниця супроводжувала читанням віршів, загадок та математичних задачок, що заховані у віршах Любові Відутої. Діти рахували букви і вірші, книжки та роки. І в цьому захоплюючому змаганні дітлахи виявилися кмітливими та уважними, подарували письменниці посмішки і гарний настрій. Допитливі читачі ставили безліч запитань, перетворивши зустріч на цікаве спілкування. Вони дізналися, що Любов Відута почала писати вірші з раннього дитинства. Такою римованою мовою вона спілкувалася зі своєю мамою. Віршовані рядки завжди жили з нею. Проте друкуватися вона почала недавно і вже видала майже 30 книжок для дітей. Ще є багато задумок, які письменниця збирається втілювати в життя. Любов Відута презентувала свої попередні збірки й нову книжку, яка щойно вийшла у читацький світ — «Ловці думок». Про кожну збірку авторка розповіла щось цікаве і запросила читачів у світ своїх творів, у яких живуть добро, радість і щастя. Зустріч непомітно добігла кінця. Читачі та бібліотекарі подякували за гарне спілкування та побажали, щоб усі творчі задуми письменниці втілювалися у книжки. Оксана ЯСЬОНЧИК, завідувачка Тернопільської бібліотеки-філії №3 для дітей.