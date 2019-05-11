Єдиний внесок для найманого працівника з інвалідністю

Відповідно до першої частини статті 7 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначені у статті 4 цього Закону, зокрема, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та використовують найману працю, нараховують ЄВ на суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці». Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4, встановлюється в розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 бази нарахування ЄВ.

Згідно ж із тринадцятою частиною статті 8 ставка 8,41 відсотка визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих осіб з інвалідністю, встановлена тільки для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — підприємців, у тому числі ФОП — платників єдиного податку, в яких працюють особи з інвалідністю.

Встановлений частиною тринадцятою статті 8 перелік осіб, які мають право на застосування ставки 8,41 відсотка, є виключним і не розповсюджується на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та використовують працю найманих працівників — осіб з інвалідністю.

Тобто особи, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄВ на заробітну плату працівників — осіб з інвалідністю у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування ЄВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області