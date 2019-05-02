Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції
Законопроектом №9259 передбачається посилити відповідальність за порушення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства вимог законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Проектом, зокрема, пропонується:
Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою статтею 18514, яка передбачатиме встановлення адміністративної відповідальності за вчинення злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника ДМС під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із запобіганням та протидією нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства;
Удосконалити диспозиції статей 203-206 КУпАП, якими встановлена адміністративна відповідальність іноземних громадян та українських громадян – фізичних і посадових осіб за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та посилити штрафні санкції за ряд порушень міграційного законодавства;
Внести зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо вдосконалення визначення приймаючої сторони – осіб, які запрошують чи приймають іноземців в Україні, а також норм стосовно продовження строку перебування іноземців на території України;
Внести зміни до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» щодо визначення повноважень посадових осіб Державної прикордонної служби України встановлювати термін транзитного проїзду іноземців та осіб без громадянства через територію України.
Члени Комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме підвищенню рівня протидії нелегальній міграції в Україні, наближенню українського законодавства до міжнародних стандартів.
Повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України