Засновник Amazon побудує базу для астронавтів на Місяці до 2024 року

Найбагатший у світі Джеф Безос побудує на Місяці базу, з якої астронавти зможуть досліджувати Сонячну систему. Ці амбіційні плани, об’єднались в проекті «Голубий Місяць» який він представив на закритій презентації для чиновників, NASA та гостей. Крім цього , на презентації була продемонстрована ракета з двигуном нового покоління BE-7. Компанія Безоса «Blue origin» запустить на місяць повністю автоматизований шатл Blue Moon, який приземлиться на супутнику Землі в кратері Шеклтон, на якому по гіпотезі NASA знаходиться льодовик. На борті Blue Moon буде чотири всюдиходи, місце для вантажу та паливо в достатньому об’ємі, для вивантажування на Місяць. Крім цього, Blue Moon, повинен доставити в кратер техніку для переробки льоду в гідроген та гідрогенний двигун, і також запустить на орбіту Місяця супутники. Вага Blue Moon на землі – 15тонн, а на Місяці буде лише 3.6тонн. Цей проект дозволить почати будівництво бази на Місяці, необхідної для того, щоб там змогли працювати люди. За словами Джефа Безоса, на Місяці потрібно твердо освоїтись, а вже в подальшому на поверхні Місяця створювати космічні апарати для дослідження сонячної системи та глибокого космосу. Через слабшу гравітацію Місяця для запуску об’єктів в космос з її поверхні знадобиться в 24 рази менше палива, ніж з поверхні Землі. Щоб запустити такий масштабний та важкий шатл з Землі на Місяць, Blue Origin розробила новий двигун для ракети BE-7. Перше випробування він пройде цього літа. Джеф Безос повідомив що двигун «збирається з надрукованих деталей на 3Д принтері». Сама ракета, як і весь шатл, багаторазового застосування. Повідомляє UBR