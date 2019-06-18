Гасять податкові борги

Упродовж січня–травня 2019 року за рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 14,2 мільйона гривень Із них до державної скарбниці — дев’ять мільйонів.

Лише у травні від зведений бюджет отримав від погашення боргу 1,4 мільйона гривень, зокрема, державний — 1,1 мільйона. А з початку року 455 юридичних осіб, які допустили податковий борг, зменшили його на загальну суму 65,6 мільйона гривень, з яких 319 суб’єктів господарювання сплатили заборгованість повністю на суму 58,6 мільйона гривень.

Упродовж п’яти місяців 2019 року фахівці фіскальної служби направили до суду 41 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 23,7 мільйона гривень. Уже задовольнили 24 звернення на суму 10,4 мільйона гривень. Задля стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби до суду направили 30 позовів. Заявлена в них сума податкового боргу склала 28,1 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 440,2 тисячі гривень, що на 95,6 тисячі більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 112,2 тисячі гривень, що на 54 тисячі більше, ніж торік у січні-травні. До місцевих бюджетів надійшло 328 тисяч гривень, а це плюс 41,8 тисячі гривень до минулого року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області