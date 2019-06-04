І знову — «Університетська миля»

Останнього весняного дня в Тернополі вже вшосте відбувся всеукраїнський легкоатлетичний забіг «Університетська миля». Традиційні старти зібрали студентів, працівників і науковців усіх закладів вищої освіти краю та коледжів, школярів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які об’єдналися в одну велику команду, аби довести, що спорт і здоровий спосіб життя — це сучасно!

— Шість років тому саме Тернопільський національний економічний університет виступив з ідеєю проведення «Університетської милі», — нагадав ректор вишу Андрій Крисоватий. — Сьогодні ж маємо всеукраїнську акцію, в якій, вдумайтеся тільки, беруть участь 120 університетів. Надзвичайно приємно, що з кожним роком збільшується кількість учасників у Тернополі. Сьогодні на старт вийшли понад три тисячі прихильників бігу.

До них, до речі, приєдналися заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук, керівник комітету з фізичного виховання міністерства Вадим Стеценко, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко і президент спортивної студентської спілки України Євген Імас.

Розпочали забіг на Театральному майдані. Далі маршрут проліг вулицями Руською, Йосифа Сліпого, Листопадовою, Грушевського, Словацького і бульваром Тараса Шевченка. Фінішували ж бігуни так само на Театральному майдані. І кожен не зміг приховати задоволення від того, що власним прикладом посприяв популяризації здорового способу життя.

Тетяна ПАНЧЕНКО,

студентка факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Фото з архіву організаторів