Майже півтора мільярда єдиного внеску

Упродовж січня-травня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили один мільярд 489,8 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

— Очікувані надходження перевищені на 39,1 мільйона гривень і склали 102,7 відсотка, — повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. — Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу збільшилися на 237,6 мільйона гривень або на 19 відсотків більше. Лише в травні платники краю спрямували до бюджету 574,9 мільйона гривень єдиного внеску, що на 98,5 мільйона більше, ніж торік.

Ігор Комендат також зазначив, що єдиний внесок необхідно сплачувати платникам незалежно від їхнього фінансового стану. Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний. У 2019 році це — 918 гривень 6 копійок.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області