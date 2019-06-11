МІЖ ЧОРНИМ І БІЛИМ

Згадаймо чарівні рядки Павла Тичини: «О, панно Інно, панно Інно! Я сам. Вікно. Сніги… Сестру я вашу так любив — дитинно, золотоцінно…» Майбутній поет тоді вчився в духовній семінарії, співав у хорі. «Якби в мене не музичний слух, що робили б зі мною бідні батьки? А так — бурса, семінарія, а там життя само на стежку вивело», — писав пізніше Павло Григорович. Слух у нього був і справді абсолютний, ще — талант до малювання, а надто до художнього слова. У Чернігові тоді були популярн і «суботи» в Михайла Коцюбинського. Талановита молодь сунула туди, як до храму. Бурсакам і семінаристам це категорично заборонялося. Та вони, замінивши формений одяг на якісь цивільні лахи, ходили увечері туди таємно. В одному з творів Тичина описував свою першу зустріч з автором «Тіней забутих предків»: «І взяв за плечі мене злегенька він, і мій екстаз оберігаючи, між молодечі повів ряди… З ним мені було так легко. Жарти, речі кругом лунали. Я не чув. Одним його лиш голосом впивався сердечним!..»
Тоді в Чернігові працював учень С. Виспянського по краківській Академії красних мистецтв художник Михайло Жук. Він давав уроки малярства в семінарії. Одночасно викладав цей предмет і в жіночій гімназії. За моделей йому часто слугували його учні. У тогочасній життєвій пал ітрі фігурували юні сестри, доньки чернігівського поета і драматурга І. О. Вороньківського Інна і Поліна. Остання і стала першим палким, та, мабуть, нещасливим коханням Павла. Про це і сповідується поет панні Інні. Михайло Іванович Жук, певно, знав про ці романтичні стосунки своїх учнів і втілив їхні образи у своїй картині «Біле і чорне». У центральній частині полотна, хоч мальовидло виконане на цупкому папері, чорнокрилий юнак із сопілкою. Поруч тендітна ангельська постать дівчини з білими крилами. Обіруч — квітковий розмай. Голос сопілки ніби вплітається в той опромінений, життєдайний букет. Біле і чорне — це співіснування двох світів. Художник і поет Михайло Жук у збірці «Співи землі» писав:
Білим і чорним хотів би я бути: В нічку щоб ясно світить, В день же стояти, мов велетень скрути, — В кожному серці боліть.