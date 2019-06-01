На Марсі виявили передбачувані ознаки життя

Такими планетологи вважають незвичайні камені

Міжнародна група дослідників зі США та Швеції звернула увагу на марсіанські кам’яні відкладення, які за формою нагадують макаронні вироби. Як відзначають експерти, схожі камені на Землі мають біологічне походження, так що вони можуть бути непрямим свідченням існування життя і на Червоній планеті.

На Землі камені, подібні марсіанським, створюють бактерії виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense, здатні, в числі іншого, виживати при низькому вмісті кисню в навколишньому середовищі і при потужному ультрафіолетовому випромінюванні. Ці бактерії чіпляються один за одного, утворюючи довгі нитки, які нагадують тонкі макарони. Фахівці припускають, що в майбутньому марсоходам слід перевірити незвичайні камені на предмет наявності в них бактерій.

Наукова робота про марсіанські камені опубліковав журнал Astrobiology.

Варто відзначити, що останнім часом на Землі все частіше знаходять мікроорганізми, які теоретично цілком здатні вижити в марсіанських умовах. Зазвичай їх виявили на території пустелі Атакама в Чилі, що дуже схожа на Червону планету. До речі, там навіть проводяться випробування прототипів марсоходів.

Нині прийнято вважати, що колись Марс був дійсно придатний для зародження життя– на його поверхні знаходився океан з рідкою водою, в якій були розчинені багато з необхідних для неї компонентів. Втім, більшість учених не вважає, що цей період в історії четвертої планети від Сонця тривав досить довго для появи живих організмів.

Повідомляє Урядовий Курєр