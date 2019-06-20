Не тільки талановиті актори, а й вправні футболісти

Протягом тижня тривали старти восьмої літньої спартакіади профспілок Тернопільщини. Понад півтори сотні фізкультурників із дванадцяти галузевих збірних визначили найсильніших у п’ятьох видах спорту.

Заспів дали прихильники гри мільйонів. Як розповів головний суддя спартакіади Богдан Білоус, турнір із міні-футболу виявився наймасовішим. У фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернопільської КДЮСШ із футболу та інших ігрових видів зібралися аж дев’ять команд. Перед початком баталій їх щиро привітав голова організаційного комітету, голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

Напружена суперечка в трьох групах щонайменше в одній завершилася несподіваним підсумком. Команда драмтеатру, яка захищала честь профспілки працівників культури, завдяки нічийному підсумку в зустрічі з освітянами і перемозі над футболістами з водоканалу присоромила прогнозистів, які віддавали першість їхнім конкурентам.

До фінальної трійки увійшли також енергетики і працівники агропромислового комплексу. Саме в матчі між ними і визначився чемпіон — 2:0 на користь енергетиків. Однак і футболістів із драмтеатру, які вперше за історію проведення спартакіад фінішували третіми, не буде зайвим іще раз похвалити. Якщо майбутнім чемпіонам на вирішальній стадії поступилися з подвійною різницею в рахунку, то команді з профспілки працівників АПК — із мінімальною (2:3).

Тим часом прихильники інтелектуальних ігор зібралися в шахово-шашковому клубі «Авангард». Чоловічий шаховий турнір очікувано завершився перемогою Сергія Крисоватого з АПК, який на одне очко випередив срібного призера Сергія Філика з культури. А третім фінішував Олексій Василенко (харчовики). Натомість у суперечці жінок не було рівних освітянці Анжелі Лактіоновій. Другою стала Галина Вандзіляк (харчовики), третьою — Оксана Турчак (зв’язківці).

Не обійшлося без інтриги і в баталіях шашкістів. Чемпіонський титул дістався Ростиславові Шумському з профспілки працівників охорони здоров’я, який лише за додатковими показниками випередив Тараса Турчина з культури. Компанію ж на п’єдесталі пошани їм склав Орест Палихата (АПК). А в турнірі жінок Світлана Яхван (держустанови) у боротьбі за першість випередила Олену Маланич (харчовики) і Аллу Свинчак (зв’язківці).

Завершального ж змагального дня нарешті прийшло свято і на вулицю освітян. Прикра невдача футболістів не вплинула на їхніх колег-волейболістів, які стали найкращими в турнірі шести команд. У вирішальному матчі, до речі, здолали працівників Пенсійного фонду із сухим рахунком 2:0. Так само, як у поєдинку за третє місце команда споживчої кооперації обіграла медиків.

Нарешті змагання з настільного тенісу знову запам’яталися напруженою суперечкою таких самобутніх майстрів малої ракетки, як Орест Горинь (соціальна сфера) і Микола Блаженко (культура). Цього разу фортуна посміхнулася панові Орестові. А третім фінішував Віталій Гончар (АПК). Куди менше мала проблем із доведенням своєї переваги над конкурентками Лілія Івасиків (обленерго). На другу сходинку п’єдесталу піднялася Вікторія Мосьондз (АПК), на третю — Вікторія Вдовиченко (освіта).

У загальнокомандному заліку доволі впевнено перемогла збірна обласної організації профспілки працівників освіти і науки (голова Л. І. Мокей). А ось другу і третю команди розділили лише два бали, які принесли титул віце-чемпіонів збірній обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я (В. П. Кузів). Третіми залишилися фізкультурники з обласної організації профспілки працівників харчової промисловості (Є. М. Яцишин).

Керівники облпрофради Андрій Присяжний і Микола Стадницький нагородили лауреатів грамотами та медалями, а команди з міні-футболу і волейболу ­ ще й кубками. А також щиро подякували від імені організаторів за допомогу в проведенні спартакіади управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управлінню у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради та обласній раді фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

Фото з архіву організаторів