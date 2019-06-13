Не забувайте продовжувати дію ліцензії

Правові відносини, що пов’язані з ліцензуванням обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, встановлені Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Статтею 15 згаданого Закону, зокрема, встановлено розмір та порядок сплати за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

Відповідно ж до статті 16 контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом міністрів України видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Пунктом 25 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою кабміну від 13 травня 1996 року за номером 493, зокрема, передбачено, що на зворотному боці ліцензії зазначаються відмітки про поточне (щоквартальне) внесення плати за ліцензію.

Тобто суб’єктові господарювання для відмітки на ліцензії щодо продовження її дії необхідно звернутися до органу ліцензування із заявою, до якої додати оригінал ліцензії та копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Органом ліцензування розгляд заяв щодо внесення відмітки про поточне (щоквартальне) внесення плати за ліцензію, розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області