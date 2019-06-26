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Незламність духу, жага до перемоги

26.06.201926.06.2019Автор Богдан Дікальчук
Незламність духу, жага до перемоги

Минулої неділі на стадіоні «Збруч» відбулися фінальні старти XXIX сільських спортивних ігор Гусятинського району. Посперечатися за нагороди традиційних змагань виявили бажання понад три сотні прихильників здорового способу життя з 21-ї команди.

На церемонії урочистого відкриття з привітальним словом до сільських фізкультурників звернувся голова районної ради Василь Бойчук. Самі ж старти традиційно розпочалися з легкоатлетичної естафети. Цього разу перемогу відсвяткували студенти Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, які з мінімальною перевагою випередили бігунів із Сидорова. А третіми дісталися фінішу легкоатлети із Жабинців.

Продовжилися змагання баталіями канатоборців. Азартна підтримка глядачів допомогла богатирям із Сидорова переконливо здолати головних конкурентів у боротьбі за титул із Чабарівки і Васильківців. Надзвичайно напруженою виявилася боротьба і в гирьовому спорті. Настільки, що Ярослав Подворчанський із Сидорова та молодий, але амбітний Назар Присяжний з Оришківців показали однаковий результат. Лише менша власна вага дозволила досвідченішому атлетові випередити конкурента. Своя порція оплесків дісталася і бронзовому призерові Миколі Пласконю з Личківців.

А ось у боротьбі на руках не було рівних Ігореві Витвіцькому з Верхівців. У фіналі він переміг ветерана районного спорту Ігоря Зрайчика з Оришківців. Третім же став Андрій Балабух з Яблунева. Поруч тривали і надзвичайно цікаві, імпульсивні та емоційні змагання спортивних сімей. У цьому році першість дісталася родині Нахімів із Сидорова. Компанію на п’єдесталі пошани їм склали сім’ї Пушкаренків із Васильківців і Буячків із Чабарівки.

Багатьох глядачів зацікавили і змагання з дартсу, в яких традиційно сперечаються сільські голови, керівники і старости об’єднаних територіальних громад. Чоловічий турнір завершився тріумфом голови Васильковецької ОТГ Андрія Гайдаша. Друге місце дісталося заступникові голови Копичинецької ОТГ Ярославові Мацієвському, третє — сільському голові Сидорова Миколі Світловському. Натомість суперечка жінок подарувала радісну мить перемоги Галині Петренко з Нижбірка. Залишилися задоволеними власним виступом і двоє інших призерок — Оксана Чичун із Вільхівчика і Марта Бісюк з Гадинківців.

А ось за підсумками боротьби в двох ігрових видах спорту жодному з претендентів на перемогу в командному заліку ігор так і не вдалося потрапити до числа призерів. У пляжному волейболі не було рівних молодим спортсменам з Оришківців, які в боротьбі за головний трофей випередили волейболістів із Гусятинської газокомпресорної станції і ТОВ «Інтерфом-Захід» із Хоросткова. Натомість турнір із міні-футболу завершився перемогою аматорів з Городниці. Друге місце завоювала команда з Вікна, третє — студенти Гусятинського коледжу.

Нарешті урочиста мить оголошення результатів суперечки в комплексному заліку. Переможцями XXIX сільських спортивних ігор Гусятинського району стали сільські фізкультурники із Сидорова. Другу суму балів набрав дружній колектив із Чабарівки, третю — команда з Васильківців. Переможці і призери як в окремих видах, так і в командному заліку нагороджені грамотами, медалями і кубками районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів   