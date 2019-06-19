Олімпійське літо: старти набирають обертів

Учасниками всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Олімпійське літо» минулого тижня стали діти, які відпочивають одразу в трьох оздоровчих таборах нашого краю. Спочатку фахівці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» два дні гостювали в Скоморохах Бучацького району, а звідти вирушили до Скали-Подільської Борщівського району.

Понад півтори сотні юнаків і дівчат, які відпочивають в оздоровчому комплексі «Лісовий», випробували власні сили аж в одинадцятьох різноманітних естафетах на швидкість, влучність, спритність, координацію рухів. У сусідньому оздоровчому закладі «Лісовий дзвіночок», де олімпійські змагання відбулися наступного дня, діти вподобали собі сім естафет. А в розташованому в Скалі-Подільській «Збручі» судді-волонтери, вони ж і вожаті, забезпечили об’єктивний арбітраж під час десятьох проведених естафет. У всіх таборах не могла не додати настрою учасникам стартів чудова сонячна погода.

Завойовані талони здоров’я діти згодом обміняли на призи з логотипом «Спорт для всіх» від обласного центру, сертифікати і призи від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області і чудові подарунки від постійного впродовж багатьох років спонсора змагань — видавництва «Школярик».

І цього тижня «Олімпійське літо» завітає в гості до дітей із трьох оздоровчих таборів, розташованих у Зборівському, Теребовлянському і Збаразькому районах. А в суботу, 22 червня, під час проведення в Тернопільському парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка традиційного Олімпійського дня для дітей проведуть змагання з міні-футболу на майданчику ЮКА і вуличного баскетболу.

Фото з архіву «Спорту для всіх»