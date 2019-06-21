Олімпійський день у Файному місті

Одне з улюблених місць відпочинку мешканців Тернополя, парк імені Т. Г. Шевченка вже завтра, 22 червня, стане місцем проведення традиційного Олімпійського дня. Цікаво, що світова спільнота святкує його вже в 71-й раз — відтоді, як на 42-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в січні 1948 року було прийнято рішення щорічно 23 червня відзначати Міжнародний олімпійський день з нагоди проведення перших сучасних Олімпійських ігор у 1896 році.

Прихильники здорового способу життя та олімпійських ідеалів нашого краю, їхні гості з багатьох куточків України почнуть збиратися на набережній Тернопільського краю, починаючи з десятої ранку. Старт символічному олімпійському забігові дадуть об одинадцятій. Дочекавшись фінішу останнього з учасників, ведучі розпочнуть церемонію урочистого відкриття.

Далі ж — веселе і захоплююче спортивне свято, під час якого розваги до душі знайдуться всім, хто на нього завітає. Прихильники бігу не оминуть можливості визначити найсильніших на окремих дистанціях у своїх вікових групах. Комусь припадуть до душі різноманітні естафети, комусь — футбол на майданчику ЮКА, вуличний баскетбол чи метання тарілочок «фрізбі».

І, звичайно, всі дружно аплодуватимуть показовим виступам танцювальних колективів, майстер-класові з біатлону, тим, хто захоплюється фігурною їздою на роликових ковзанах. Для всіх же учасників свята відбудеться щаслива лотерея від торгової марки «Ласунка».

Організаторами Олімпійського дня у Файному місті зголосилися стати Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та обласний центр «Спорт для всіх», місцевий осередок НОК України в Тернопільській області, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради.

Фото з архіву організаторів