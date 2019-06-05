Острів нашої любові. Володимирові Сушкевичу виповнилося б 80

Восьмого червня цього року Володимирові Леоновичу Сушкевичу, володарю премії «Золоте перо», заслуженому журналістові України, а ще авторові популярних рубрик «Листи до друга», «Закінчіть, будь ласка, речення», «Тернятка», «Давні кумири» та інших, не менш цікавих, виповнилося б 80. З цієї ювілейної нагоди пропоную жменьку особистих спогадів про добру і світлу людину, котра більше десятиліття була мені щирим літературним другом, помічником та цікавим співрозмовником.

Володимир Леонович за життя був невтомним репортером: виконуючи завдання редакції, він замітав вулиці, жебрав на ринку, валявся «бомжем» на дорозі, «пив» самогонку, «лікувався» від алкоголізму, грав вар’ята, готував флячки, «тримав фасон» старого, давнього грішника, батяра, болонового бранця…

Ліричним героям своїх рубрик журналіст ставив найрізноманітніші питання. Саме з них можна було дізнатися, що для метра сценографії, скульптора, художника Казимира Сікорського театр — це солодка каторга; що для патріарха тернопільських журналістів Ярослава Гулька журналістика — це щастя і каторга; що відомий лікар-психіатр, нарколог, психотерапевт Іван Пришляк поважає мужнього пацієнта; що не менш відомий сміливий і відвертий політик Ярослав Демидась до пліток про себе ставиться з розумінням. Освідчується в любові до телебачення ведучий новин ТТБ Ігор Бенцал, редактор облдержтелерадіокомпанії Людмила Островська зізнається, що радіо — це голос душі, а кореспондент «Вільного життя» Галина Сіра стверджує, що життя — це завжди детектив!

Та найголовнішою ознакою широкої душі Володимира Леоновича була давня любов до Тернополя і тернополян. «Острів любові, ім’я якому Тернопіль» — нема потреби підкреслювати, кому належать ці слова! Журналіст ще встиг побачити надрукованою мрію свого життя — у серії «Видавничий дім «Вільне життя», за допомогою колег і друзів, вийшла друком книжка «Листи до друга» — ностальгійно-меланхолійні спогади та імпресії про давні події, свідком яких був автор, рефлекторні роздуми над незабутнім, жаль за тим, що не все здійснилось, не все збулося… Звертаючись до читача, Володимир Леонович пише: «Відшуміли весни, відзеленіли літа, віджовкли осені, відбіліли зими. Ніщо так не дивує, не тривожить, як швидкоплинність часу… У Тернополі я народився далекого 1939 року. Тут пережив війну, голод, через руїни поспішав до своєї 1-ї чоловічої школи на вулиці Коперника. Сюди повертався після далеких мандрів. Тернопіль міг би обійтися без мене, але я без Тернополя не уявляв собі свого життя».

«Частина нинішнього бульвару Тараса Шевченка — знамените корсо. Ах, тернопільське корсо». У мене з тим корсо теж пов’язані спогади, де я згадую про моїх тоді ще молодих батьків. Бувало, зберуться всім під’їздом з вулиці Костюшка — Шкільняки, Горбаченки, Болгари — і на бульвар або до театру на чергову прем’єру! Мені ж випадала «радість» пильнувати їхній дошкільняцький «молодняк» — я тоді вчилася у третьому класі. О, як я ненавиділа оте їхнє спацерування, та ослухатися тата-офіцера і не допомогти красуні-мамі, що розривалася між «дрібними дітьми» та викладанням у вечірній школі, я не сміла.

«Був єдиний на весь Тернопіль правдивий кавалер. Ах, Антків, наше украдене щастя. І хто вкрав? Львів». Я добре знала Юрка, молодшого сина актора. Ми вчилися разом у музичному училищі. Він був не гірший за батька, такий самий «сьлічний», як Ален Делон! Історію своєї дружби з Юрієм Антковим я розповіла у новелі «Антус», котра була надрукована у «Вільному житті плюс» минулого року.

А ще мені невимовно дорога присвята на подарованому примірнику видання: «Тані Дігай, яка надихнула мене на цю книгу. Щастя! «Я ніжно люблю рідне місто»!!! Серпень 2008, Тернопіль, В. Сушкевич». Володимир Леонович у передмові до видання повністю цитує мого вірша «Тернопільська мелодія», з якого починається історія нашого знайомства і подальшої творчої співпраці. Пригадую, що саме «з подачі» п. Володимира були написані відгуки-рецензії на дебютні збірки поезій Лілі Лісанкової (Костишин) «Люблю», Наталії Білянської «Таємниця любові», Наталії Федчишин «Акварелі року»; на художні видання Данила Теличина «Троянда на снігу», присвячене пам’яті дружини Людмили Овсянної, та Василя Бурми «Дороги, путівці, стежини». Кожна прем’єрна вистава у нашому театрі активно нами обговорювалася, і як наслідок, з’являлися або рецензія, або віршована пародія, котрі Володимир Леонович особливо схвалював. Наприклад, отаке: режисеру Сергієві Калині на спектакль «Блез» за Паскалем Рамбером (Франція):

В залі рясно від мужчин,

Бо на сцені секс-загін

Парижанок з «Блезу» —

Калиновий перегін

Французького шартрезу!

Або таке: режисерові В’ячеславові Жилі на виставу за тоді ще живим польським драматургом Славомиром Мрожеком:

Галицькі сноби

Очі примружили:

«Щоб ми так жили!»

Тернополем гуляє Мрожек

В обіймах Жили.

Володимира Леоновича немає з нами уже вісім років. Багато різного сталося зі мною за цей час — і щасливого, і трагічного… Але пам’ять про цю світлу добру людину не згасає. Буває, думаю, що б сказав, як би зреагував Володимир Леонович на ту чи іншу мою рецензію чи вірш. Він добре знався на класичній поезії, мав добрий смак, кохався у музиці, до котрої я причетна за основним фахом. Він умів говорити, але й умів слухати. Тому наші співбесіди завжди приносили мені правдиву втіху.

Якось наприкінці березня, холодного дня, десь у районі вулиці Глибокої натрапила на справжнє диво — біля приватної оселі квітло невеличке дерево, що нагадувало біло-рожеву хмарку. На довгому ланцюзі, поклавши голову на лапи, сумно лежав великий рудий пес. «Привіт! Як ся маєш? Що то за диво дивне біля тебе?» Пес нашорошив вуха, песимістично гавкнув і гордовито відвернувся, а я згадала знавця тернопільських «цікавинок» Володимира Леоновича Сушкевича, котрий би обов’язково сказав мені, що це диво — сакура, а щодо пса залюбки зацитував би витонченого естета Марселя Пруста: «Красивих в’язниць не буває!»

Тетяна ДІГАЙ,

поетеса, літературний критик, членкиня Національних спілок письменників і журналістів України.

Фото Василя БУРМИ