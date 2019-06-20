Платимо за нерухоме майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — один з основних платежів, який наповнює місцеві скарбниці і спрямовується туди в повному обсязі. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюють органи місцевого самоврядування.

Упродовж січня-травня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили два мільйони 594,4 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це перевищило очікувані надходження на 815,4 тисячі гривень або на 45,8 відсотка. Порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 983,3 тисячі гривень чи на 61 відсоток.

Понад 68 відсотків податку на нерухомість сплатили юридичні особи. Вони спрямували до місцевих скарбниць один мільйон 774 тисячі гривень платежу, що на 870,4 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період.

Фізичні особи сплатили 820,4 тисячі гривень податку, що перевищує аналогічні торішні надходження на 112,9 тисячі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області