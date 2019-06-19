Ще одна молодіжна теренова гра

Біля Ягільниці, що в Чортківському районі, на три дні в лісовому масиві отаборувалися учасники тереново ї гри «Чортківська офензива ». Організували її вперше. Зібралися юнаки та дівчата тут не випадково. Адже рівно сто років тому село опинилося в епіцентрі битви, знаної в історії під назвою «Чортк івська офензива». Тоді воїни Укра їнської галицької армії пішли в переможний наступ і звільнили від противника не лише Ягільницю, а й Чортків, Тернопіль, інші села й міста Галичини. «Приклад героїв надихає молодь», — підкреслив комендант вишкільного табору Василь Панькевич. І розповів, що старшокласники Чортківського району об’єдналися в дев’ять команд. Їм довелося продемонструвати не лише власну фізичну підготовку, а й інтелектуальну. На них чекали різні спортивні змагання, командні ігри. Передусім треба було пройти смугу перешкод, позмагатися у пейнтболі. Інтелектуальний змаг вимагав, зокрема, знань історії України. Наостанок провели теренову гру, під час якої команди відшукували свій маршрут на відповідній території. Найкращих, звісно ж, визначили. Зрештою, як зазначив Василь Панькевич, не так було важливо, хто переможе, як сама участь юнаків і дівчат у вишколі, аби вони змогли побувати на місці історичної звитяги, осмислити події, які тут відбувалися рівно сто років тому, коли багато молодих українців влилися в лави УГА й стали на захист української землі від ворога. Про це та інші справи, що визначають успіх України в минулому й сьогоденні, мовили на гуторках. Теренова гра — це ще й яскраві враження, нові знайомства й друзі, відпочинкові заходи. Увечері хлопці та дівчата неодмінно збиралися біля ватри, де співали, веселилися. За підтримки облдержадміністрації теренову гру «Чортківська офензива » організував Молодіжний націоналістичний конгрес (МНК). Варто зазначити, що під його орудою на Тернопіллі вже шістнадцять років поспіль відбувається ще один такий же вишкіл «Легенда УПА». З другого по сьоме липня в Бережанському район і патріотична молодь збереться в наметовому таборі «Лисоня імені Івана Гавдиди». Взагалі ж упродовж двох найближчих літніх місяців МНК орган ізує ще кілька таких вишколів у Львівській, Київській, Сумській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Дніпропетровськ ій областях. Микола ШОТ. На фото автора: незабутні миттєвості теренової гри.