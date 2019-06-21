Спільно протидіяти трудовій міграції

Спільний меморандум про співпрацю підписали сьогодні на Тернопільщині представники фіскальної і міграційної служб та управління Держпраці в області. Кожне із цих відомств причетне до реалізації державної політики в певній галузі, а також забезпечує захист державних інтересів.

Міграційна служба, для прикладу, протидіє трудовій міграції, фіскальна — контролює наповнення бюджетів, а управління Держпраці здійснює нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю. Тож від проведення спільних заходів ефективність роботи тільки зростатиме.

Усвідомлюючи необхідність спільних дій, начальник управління Державної міграційної служби в Тернопільській області Ярослав Давибіда, начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат і начальниця управління Держпраці в Тернопільській області Наталія Рус скріпили своїми підписами тристоронній меморандум про співробітництво.

Мета документа — розробляти та реалізовувати спільні програми, спрямовані на підвищення правової свідомості та податкової культури учасників ринку праці як громадян, так суб’єктів господарювання, попереджати порушення в сфері трудової міграції. Адже нелегальне працевлаштування завдає збитків місцевим бюджетам, а самі працівники позбавлені соціальних гарантій.

— Упевнений, що спільна співпраця сприятиме результативному втіленню державної політики в сфері трудового законодавства, — сказав Ігор Комендат. — Оскільки основне завдання кожної із служб — захист інтересів громадян. Застосовуючи заходи просвітницького та інформативного характеру, аналізуючи причини та умови порушень, можна розробити ефективні методи їх протидії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області