Система електронного адміністрування

Відповідно до пункту 23 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України накладні/розрахунки коригування, складені до 30 червня 2019 року включно, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 15 липня 2019 року включно. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Розподіл обсягів залишків пального, що обліковуються в платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, здійснюється на підставі акцизних накладних у двох примірниках, складених з 16 до 20 липня 2019 року включно платниками податку та суб’єктами господарювання, які з 1 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212,1 статті 212 Податкового кодексу, та реєстрації таких примірників в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

— перших примірників — особою, що складала акцизну накладну, з 16 до 20 липня 2019 року включно;

— других примірників — отримувачем пального — розпорядником акцизного складу з 16 до 22 липня 2019 року включно.

Для врахування можливості врахування в системі електронного адміністрування пального та спирту етилового обсягів пального, ввезеного на митну територію України до 1 липня 2019 року, необхідно імпортерам пального щодо доцільності оформлення до 15 липня 2019 року додаткових декларацій до тимчасових митних декларацій, пальне за якими було випущено в митний режим до 30 червня 2019 року.

Більш детально про це йдеться у листі ДФС України від 25 червня 2019 року за номером 19991/7/99-99-12-03-03-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області