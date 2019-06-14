Терміни надсилання вимог про сплату боргу

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 3 розділу VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 із змінами і доповненнями, контролюючі органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки).

Це може статися, якщо:

— дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування контролюючими органами;

— платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

— платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 3 розділу VІ інструкції, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним контролюючим органом протягом десяти робочих днів із дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника ЄВ до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Контролюючий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику ЄВ протягом трьох робочих днів із дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим пункту 3 розділу VІ інструкції, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

— платникам, зазначеним у підпунктах 1,2 пункту 1 розділу II інструкції (страхувальникам, які використовують найману працю), протягом десяти робочих днів, що настають за календарним місяцем, в якому виникла, зросла або частково зменшилася сума недоїмки зі сплати ЄВ (заборгованість зі сплати фінансових санкцій);

— платникам, зазначеним у підпунктах 3,4,6 пункту 1 розділу II інструкції (фізичним особам — підприємцям, у тому числі тим, які обрали спрощену систему оподаткування, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах), протягом п’ятнадцяти робочих днів, що настають за календарним місяцем, в якому виникла, зросла або частково зменшилася сума недоїмки зі сплати ЄВ (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

При цьому протягом десяти календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені в пункті 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені (пункт 5 розділу VІ інструкції).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області