Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності відзначила свій тридцятилітній ювілей

НЕЩОДАВНО ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТ І З НАГОДИ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ КОМУНАЛЬНО Ї УСТАНОВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ». Упродовж трьох десятиліть школа забезпечує підготовку кращих спортсменів області, членів збірної команди України та їх найближчого резерву до всеукраїнських і міжнародних змагань з 13 видів спорту: біатлону, сноубордингу, легкої атлетики, важкої атлетики, велосипедного спорту, веслування на байдарках і каное, вітрильного порту, греко-римської боротьби, боксу, гандболу, регбі. Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності назавжди увінчала себе славними перемогами своїх вихованців. Привітати знаменитих спортсменів прийшли представники влади, громадськості, давні друзі установи. Звертаючись до ювілярів, голова обласної ради Віктор Овчарук зазначив: «Від усієї обласної ради, від себе особисто щиросердно вітаю вас із 30-літнім ювілеєм школи. Кожен навчальний заклад чи установа мають свої біографії, свою історію передусім завдяки своїм вихованцям і працівникам. І чим яскравіших особистостей виростила школа, тим яскравіші її власні біографічні сторінки. Ми горді з того, що Тернопілля виростило знаменитих спортсменів України, серед них — чемпіонка олімпійських ігор та чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна, чемпіонка ІІ юнацьких літніх Олімпійських ігор з важкої атлетики Софія Зенченко, чемпіонка Європи з важкої атлетики серед молоді Марія Хлян, чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний, срібна призерка чемпіонату світу з біатлону Анастасія Меркушина, чемпіон Європи серед юніорів та бронзовий чемпіон Європи серед дорослих з веслування на байдарках та каноє Ельнур Ахадов та багатобагато інших. Велике спасибі тренерам, які виховали таких героїв, зокрема Олегов і Бунту, Олегові Меркушину, Ігореві Починку, Вікторові Симіву, Вікторії Шаймардановій та багатьом іншим. Честь і хвала вам. Завдяки вашій невтомній праці на світових спортивних майданчиках переможно височіє прапор нашої держави, звучить гімн України. Маю надію, що і надал і ваші вихованці уславлюватимуть Тернопільщину, адже до національних збірних з літніх видів спорту уже в цьому році увійшло 13 учнів-спортсменів вашої школи, із зимових — десять. Ще значна кількість кандидатує та у резерві. Це наша надія і перспектива. У свою чергу обласна рада підтримує розвиток спорту в краї. До прикладу, на придбання мікроавтобуса для школи вищої спортивної майстерності обласна рада виділила 840 тис. грн. Щороку фінансування галузі зростає. Зокрема, у поточному році сума із загального та спеціального фонд ів на галузь становить понад 36 мільйонів гривень, натомість у 2016 році була майже 17 з половиною мільйонів. Така ж ситуація і з фінансуванням вашої школи: у 2016 році було 2,7 мільйонів гривень, а цьогор іч — майже 6 мільйонів гривень». Віктор Овчарук побажав школі подальших здобутків, вихованців-зірок, які встановлюватимуть нові рекорди, та вручив відзнаки обласної ради. Соломія ЛІЧИНСЬКА.