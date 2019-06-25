У січні затвердили, в червні відмінили

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. З минулого четверга, 20 червня 2019 року, набрала чинності прийнята двома днями раніше постанова Правління Національного банку України за номером 78 «Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті».

Згадана постанова нівелювала третій розділ положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від другого січня 2019 року за номером 5, щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Тож уже тиждень усі охочі не зобов’язані обов’язково продажу на валютному ринку України банкам та/або Національному банку 30 відсотків надходжень в іноземній валюті:

— із-за кордону на користь юридичних осіб — резидентів, які не є банками, фізичних осіб — підприємців, іноземних представництв (окрім офіційних), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи;

— на території України з поточних рахунків юридичних осіб — нерезидентів (окрім інвестиційних рахунків) на користь юридичних осіб — резидентів, які не є банками, фізичних осіб — підприємців, іноземних представництв (окрім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області