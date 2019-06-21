Відображаємо в податковій декларації з ПДВ

Відповідно до пункту 206.5 статті 206 Податкового кодексу України операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Форму податкової декларації з ПДВ та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за номером 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 березня 2018 року за номером 381).

Згідно з формою декларації операції з вивезення товарів за межі митної території України відображаються в рядку 2, операції, які звільнені від оподаткування — в рядку 5.

Пунктом 3 розділу V порядку передбачено, що в рядку 2 декларації вказуються обсяги операцій із вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Податкового кодексу.

Відповідно до пункту 6 розділу V порядку в рядку 5 декларації вказуються, зокрема, обсяги операцій із постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Податкового кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

Тобто операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі реекспорту, які звільняються від оподаткування ПДВ, у податковій декларації з ПДВ відображаються в розділі І у рядку 2.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області